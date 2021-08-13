В Красноярском крае с начала года трое детей погибли, выпав из окон Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, в Красноярске на улице Алексеева заметили двоих детей 3 и 6 лет, игравших на подоконнике открытого окна на 11 этаже. При этом мама малышей находилась в квартире. В прокуратуре сообщают, что семья будет поставлена на профилактический учет.

В ведомстве добавили, что с начала года в Красноярском крае произошло 29 несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. Три из них закончились трагедией. Прокуратура призывает родителей внимательнее следить за малышами и напоминает об ответственности за оставление за оставление детей в опасности:

- Предотвращение таких случаев – зона ответственности самих родителей. Объясните ребенку, что подоконник – не место для игр, не оставляйте детей без присмотра при открытых окнах, снимите оконные ручки. Родители несут ответственность за оставление детей в опасности, в том числе, предусмотренную уголовным законом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.