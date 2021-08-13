456 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 456 человек. За все время в регионе зафиксировано 97 042 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 520 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 82 983 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 757 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 198 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 237 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 476. Проведено тестов на коронавирус всего 3 375 297, из них за последние сутки 9 645, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.