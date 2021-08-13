В Красноярске на грядущие выходные объявили штормовое предупреждение Фото: ИВАНОВА Диана

Специалисты ГО, ЧС и ПБ предупреждают красноярцев о наступлении стихии. По данным Среднесибирского УГМС, 14-15 августа в Красноярске объявили штормовое предупреждение. Ожидается весь джентльменский набор разрушительной стихии: мощнейшие ливни, смывающие все на своем пути, грозы, шквалистые усиление ветра – до 20 метров в секунду, возможен град.

По данным GISMETEO, в субботу в Красноярске выпадет 40 мм осадков – это больше половины месячной нормы августа, которая составляет около 75 мм.

Специалисты советуют провести ближайшую субботу дома, а при выходе на улицу соблюдать меры безопасности:

- ограничить проведение работ на высотных зданиях и конструкциях; - соблюдать осторожность при передвижении на улице; - держаться подальше от слабо укрепленных конструкций, крупных деревьев, строящихся или ремонтируемых зданий, не парковать возле них автомобили; - избегать линий электропередач, не подходить к оборвавшимся проводам; - соблюдать правила безопасности при грозе: не находиться на воде и у воды, не прикасаться к металлическим предметам, в помещении отключить электроприборы.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.