Красноярцы вновь требуют вернуть на линию маршруты №51 и №20

Маршрут №51 был очень популярным в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Зеленой рощи Красноярска намерены подписать петицию за возврат автобусных маршрутов №51 и №20. Об этом они написали в районном паблике во Вконтакте.

Идея с петицией возникла после того, как жители Зеленой рощи получили ответ по данному вопросу от департамента транспорта. В нем чиновники сообщают, что сняли с линии автобусы из-за несоответствия современным экологическим требованиям. Напомню, эти маршруты, отменили весной этого года. Вместо них пустили троллейбус №15. По мнению красноярцев, с началом учебного года, это может привести к транспортному коллапсу.

- Сейчас студенты из Зеленой рощи поедут, а 51 маршрут для них был всегда преимуществом, все ехали в Октябрьский район только на нем. В итоге, я уверен, от 15 маршрута ничего не останется, его попросту раздавят. Будет вечно забитый троллейбус. С маршрутом №20 тоже непонятная ситуация. Сейчас детей в школу одевать, как люди будут до КрасТЭЦ добираться? С пересадкой? А оно им надо? - выказал свое недовольство житель Зеленой Рощи Красноярска, инициатор петиции за восстановление маршрутов №51 и №20, Петр Шахов.