Из ковидного госпиталя на Кутузова выписались все пациенты

Фото: оперштаб Красноярского края

В Красноярске закрылся еще один ковидный госпиталь. На этот раз – резервный инфекционный госпиталь на Кутузова. Из него уже выписались последние пациенты.

- Сейчас в помещениях ведется дезинфекция и генеральная уборка, а затем они будут законсервированы, - сообщает оперштаб Красноярского края.

Так, центр здоровья семьи и репродукции, консультативно-диагностическое отделение и отделение платных услуг будут принимать пациентов на 3 этаже 3-го корпуса. Дневной же стационар вернется в 4-й корпус. Это позволит увеличить число коек для оказания плановой помощи в гинекологическом отделении.

- Инфекционный госпиталь на Кутузова был развернут 21 июня 2021 года. За это время здесь было пролечено 527 пациентов, - добавили в оперштабе Красноярского края.