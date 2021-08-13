В центре Красноярска загорелся КАМАЗ Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент произошел утром 13 августа 2021. В центре Красноярска на Перенсона, 1 загорелся КАМАЗ. Возгорание произошло в в кабине грузовика.

В МЧС по Красноярскому краю сообщают, что огонь уже потушен, на это ушло около 20 минут. Причина выясняется:

- Перенсона, 1. КАМАЗ стоял рядом с этим домом. Время сообщение о пожаре 9:26, ликвидация 9:47. Выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Причины еще нет, дознаватель следует к месту пожара. Площадь пока неизвестно, - передают в ведомстве.