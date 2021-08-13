В Красноярске на Енисее обнаружено стометровое масляное пятно

Фото: прокуратура Красноярского края

Крупное масляное пятно на акватории Енисея обнаружили в районе улицы Гладкова в Красноярске. Оно растянулось в длину на 100 метров, а в ширину – на 1,5 метра.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, сразу же было начата проверка, с привлечением специалистов Росприродназора, правоохранителей и городской администрации. Вскоре пятно было ликвидировано:

- В настоящее время по требованию природоохранного прокурора сотрудниками КГКУ «Спасатель» проведены мероприятия, в результате которых масляное пятно ликвидировано с использованием биоразлагаемого сорбента, что позволило предотвратить загрязнение р. Енисей.

В ведомстве добавили, что сейчас идет розыск причастных к инциденту.