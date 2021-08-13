В честь экс-мэра Красноярска Валерия Позднякова в Енисее запустят фонтан

Фонтан у Посадного. Фото: КрасКом

Валерий Поздняков ушел из жизни 7 августа 2021 года. Он был первым мэром Красноярска в уже российской истории города. С 1998 по 2004 год Поздняков работал директором МУП «Водоканал».

13 августа в Красноярске пройдет прощание с первым мэром Красноярска:

- В память о нём в 11.00 часов прощальным салютом в небо взметнутся струи речного фонтана у острова Посадного. Так коллектив КрасКома вспоминает, что этот фонтан построили в 2003 году по инициативе Валерия Александровича, - сообщает пресс-служба «КрасКома».