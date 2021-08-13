Прощание с экс-мэром Красноярска Петром Пимашковым состоится 17 августа Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй мэр Красноярска Петр Пимашков ушел из жизни на 74-м году жизни 12 августа 2021 года. Смерть бывшего градоначальника стала полной неожиданностью. Он скончался во время отпуска в Сочи.

Стало известно, где и когда состоится прощание с самым известным мэром Красноярска. По информации администрации Красноярска,Петра Пимашкова похоронят на аллее славы кладбища Бадалык рядом с супругой, которая скончалась в 2008 году. Церемония прощания запланирована в БКЗ на следующий вторник – 17 августа.

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