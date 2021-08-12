Красноярские энергетики выделили медикам ФМБА России служебный автомобиль

Красноярский филиал «Россети Сибирь» предоставил Сибирскому научно-клиническому центру ФМБА России служебный автомобиль. «ГАЗ-22177 Соболь» используют для нужд медицинского центра на Коломенской, 26. Ежедневно, даже в выходные, на машине будут работать два водителя «Красноярскэнерго».

- Машин сейчас не хватает, врачи работают на износ, где-то медикаменты нужно срочно доставить, материалы забрать, по хозяйственным нуждам съездить. Служебные машины все на вызовах, транспорта не хватает, поэтому мы на подхвате, помогаем нашим медикам, – сказал водитель «Красноярскэнерго» Сергей Наумов.

Водитель Сергей Наумов. Фото предоставлено компанией

По словам начальника автоколонны федерального медицинского центра Геннадия Харченко, такая мера содействия со стороны красноярского бизнеса очень ощутима.

- Часть штатных водителей передана в распоряжение двух «ковидных» госпиталей. На счету каждая единица транспорта, поэтому мы всегда с большим воодушевлением встречаем такую поддержку. Ведь это позволяет нам помочь как можно большему количеству пациентов, - отметил Геннадий Харченко.

Служебный транспорт филиала поступил в распоряжение медработников безвозмездно и будет эксплуатироваться минимум до сентября. При необходимости энергетики продлят срок его использования для нужд медиков.