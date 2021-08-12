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Общество12 августа 2021 14:00

Красноярские энергетики выделили медикам ФМБА России служебный автомобиль

Врачи смогут им пользоваться до сентября
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Красноярский филиал «Россети Сибирь» предоставил Сибирскому научно-клиническому центру ФМБА России служебный автомобиль. «ГАЗ-22177 Соболь» используют для нужд медицинского центра на Коломенской, 26. Ежедневно, даже в выходные, на машине будут работать два водителя «Красноярскэнерго».

- Машин сейчас не хватает, врачи работают на износ, где-то медикаменты нужно срочно доставить, материалы забрать, по хозяйственным нуждам съездить. Служебные машины все на вызовах, транспорта не хватает, поэтому мы на подхвате, помогаем нашим медикам, – сказал водитель «Красноярскэнерго» Сергей Наумов.

Водитель Сергей Наумов. Фото предоставлено компанией

Водитель Сергей Наумов. Фото предоставлено компанией

По словам начальника автоколонны федерального медицинского центра Геннадия Харченко, такая мера содействия со стороны красноярского бизнеса очень ощутима.

- Часть штатных водителей передана в распоряжение двух «ковидных» госпиталей. На счету каждая единица транспорта, поэтому мы всегда с большим воодушевлением встречаем такую поддержку. Ведь это позволяет нам помочь как можно большему количеству пациентов, - отметил Геннадий Харченко.

Служебный транспорт филиала поступил в распоряжение медработников безвозмездно и будет эксплуатироваться минимум до сентября. При необходимости энергетики продлят срок его использования для нужд медиков.