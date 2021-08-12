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Общество12 августа 2021 13:40

Yota раздаст интернет за 100 рублей

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Yota сократила стоимость услуги «Раздача интернета на 30 дней» для безлимитного пакета интернета на смартфоне. Теперь ее цена составляет 100 рублей.

Подключить услугу можно в мобильном приложении Yota, а также через USSD-команду *111*23#. «Раздача интернета на 30 дней» продлевается автоматически, а отключить ее можно также в мобильном приложении либо с помощью той же USSD-команды.

- Многим из нас иногда необходимо поделиться интернетом с другом или собственным ноутбуком, чтобы отправить срочное письмо, находясь далеко от офисного или домашнего Wi-Fi. С услугой раздачи интернета смартфоны могут стать полноценными модемами и обеспечивать безлимитный доступ в интернет для других устройств. В то же время раздача интернета из лимитированных пакетов по-прежнему остается бесплатной, - комментирует директор по продуктам и маркетингу Yota Наталья Смагина.