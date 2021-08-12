Погода в Красноярске на 13 августа 2021: около +25 градусов и дожди с грозами Фото: ИВАНОВА Диана

В пятницу в Красноярске погода сильно не изменится. Рассказываем, какой будет погода в Красноярске на 13 августа 2021.

Так, в гидрометцентре передают, что в пятницу днем температура воздуха составит около +25 градусов. При этом будет облачно, солнца не ожидается, возможен небольшой дождь – до 0,4 мм осадков. Сильного ветра синоптики не обещают, практически штиль.

Ночью похолодает до +14 градусов. Возможны осадки, но без сильного ветра. Атмосферное давление в течение дня – 733 мм рт.ст.

По данным GISMETEO, в пятницу, погода в Красноярске 13 августа 2021, будет облачной с прояснениями, а температура воздуха составит около +25 градусов. Будет дождливо, возможны грозы. Порывы ветра составят около 6 метров в секунду, возможны усиления до 8 метров в секунду. Ночью похолодает до +15 градусов. Атмосферное давление в течение дня 740 мм рт.ст.