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Общество12 августа 2021 13:22

В Красноярске откроется пункт фитосанитарного контроля

Свежие овощи и фрукты из Узбекистана Азербайджана, Турции и Ирана будут доставлять в город быстрее
Полина КУЗНЕЦОВА
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На территорию «Агротерминала» переедет Красноярский таможенный пост. Фото предоставлено компанией

На территорию «Агротерминала» переедет Красноярский таможенный пост. Фото предоставлено компанией

Пополнился список мест для осуществления карантинного фитосанитарного контроля плодоовощной продукции, поступающей из-за границы складом СВХ «Агротерминал-Таможня».

Ближайший пункт фитосанитарного контроля до сегодняшнего дня находился в Новосибирске. Поэтому любой груз с овощами и фруктами после первичного таможенного контроля на границе должен был попадать в Новосибирск для фитосанитарного контроля, и только затем в Красноярский край.

Теперь это можно делать напрямую в Красноярске, что существенно сократит издержки при транспортировке и хранении, а так же время прибытия плодоовощной продукции в наш город. Жители города и края могут приобретать более свежие овощи и фрукты к своему столу.

В ближайшее время на территорию РОРЦ «Агротерминал» переедет Красноярский таможенный пост.

- На сегодняшний день структура таможенного терминала включает в себя склад временного хранения, ветеринарную, фитосанитарную лабораторию и непосредственно таможенный пост. Мы можем работать с импортными таможенными грузами, прибывающими на территорию Красноярского края автомобильным и железнодорожным транспортом (для работы с которым имеется своя железнодорожная ветка). Склад временного хранения оборудован контейнерной площадкой и современным складским комплексом, позволяющим работать с грузами любой категории и любым температурным режимом. Спектр услуг нашего таможенного терминала позволит участникам ВЭД существенно сэкономить время и средства на таможенное оформление импортных грузов, обеспечит максимальную сохранность груза и позволит оптимизировать дальнейшие логистические издержки на доставку товара конечным потребителям, - рассказал директор «Агротерминал-Таможня» Евгений Розум.