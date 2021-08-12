В Красноярске откроется пункт фитосанитарного контроля

На территорию «Агротерминала» переедет Красноярский таможенный пост. Фото предоставлено компанией

Пополнился список мест для осуществления карантинного фитосанитарного контроля плодоовощной продукции, поступающей из-за границы складом СВХ «Агротерминал-Таможня».

Ближайший пункт фитосанитарного контроля до сегодняшнего дня находился в Новосибирске. Поэтому любой груз с овощами и фруктами после первичного таможенного контроля на границе должен был попадать в Новосибирск для фитосанитарного контроля, и только затем в Красноярский край.

Теперь это можно делать напрямую в Красноярске, что существенно сократит издержки при транспортировке и хранении, а так же время прибытия плодоовощной продукции в наш город. Жители города и края могут приобретать более свежие овощи и фрукты к своему столу.

В ближайшее время на территорию РОРЦ «Агротерминал» переедет Красноярский таможенный пост.

- На сегодняшний день структура таможенного терминала включает в себя склад временного хранения, ветеринарную, фитосанитарную лабораторию и непосредственно таможенный пост. Мы можем работать с импортными таможенными грузами, прибывающими на территорию Красноярского края автомобильным и железнодорожным транспортом (для работы с которым имеется своя железнодорожная ветка). Склад временного хранения оборудован контейнерной площадкой и современным складским комплексом, позволяющим работать с грузами любой категории и любым температурным режимом. Спектр услуг нашего таможенного терминала позволит участникам ВЭД существенно сэкономить время и средства на таможенное оформление импортных грузов, обеспечит максимальную сохранность груза и позволит оптимизировать дальнейшие логистические издержки на доставку товара конечным потребителям, - рассказал директор «Агротерминал-Таможня» Евгений Розум.