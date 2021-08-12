458 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 457 человек. За все время в регионе зафиксировано 96 586 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 500 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 82 463 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 24 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 732 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 437 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 206 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 436. Проведено тестов на коронавирус всего 3 365 652, из них за последние сутки 10 104, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.