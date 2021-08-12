На юге Красноярского края на озере утонул водолаз- золотоискатель. Фото: соцсети

На озере Тагарском (Минусинский район) утонул мужчина. Трагедия произошла накануне, 11 августа, днем. О ней сообщили несколько местных СМИ, а также социальные сети. По словам очевидцев, на берегу было много отдыхающих. Мужчина показался всем водолазом, который нырял в озеро якобы в поисках золотых и серебряных украшений, которые купальщики часто теряют во время купания. На нем было соответствующее снаряжение.

Очевидцы обратили внимание, что водолаз погрузился в воду и довольно должно не поднимается на поверхность. Забили тревогу. Позвонили на телефон экстренной службы и вызвали спасателей. Когда те приехали, они обнаружили тело мужчины под водой, помочь ему уже было нельзя. Поэтому его передали полиции для дальнейших действий. В краевом следкоме гибель водолаза пока не комментируют.