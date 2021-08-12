В Красноярск после ночного дождя вернулось чистое небо Фото: Мария ЛЕНЦ

Небо вернулось! Утром красноярцы порадовались тому, что увидели синее небо и яркое солнце. И это после того, как целую неделю над городом висел серый дым от якутских лесных пожаров. Он доставлял массу неприятностей – было тяжело дышать, неприятный привкус во рту, запах гари, и на фоне всего этого психологический дисбаланс. Так что осадков и ветра ждали, как спасения – с нетерпением.

Специалисты Гидрометцентра предсказывали, когда ситуация может измениться – и попали в точку. Минувшей ночью воздушные потоки унесли дым и принесли осадки, пусть небольшие и не во все районы города, но это стало спасением.

К слову, накануне МЧС объявило штормовое предупреждение. В центральных и южных районах Красноярского края 12 августа ожидаются сильные дожди, грозы, град (местами крупный) и сильный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду. Следует принять это во внимание и быть осторожными.