Жителя Ачинска за нежелания носить маску оштрафовали на 15 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжает действовать строгий масочный режим – средство защиты в обязательном порядке нужно носить на остановках, в магазинах и многих других общественных местах. Жителям региона регулярно напоминают о том, что за нарушение предусмотрено наказание и довольно серьезный штраф. Но многие красноярцы не воспринимают это в серьез.

Такая история произошла в Ачинске. 34-летний мужчина дважды попался без маски в общественном месте, и если первый раз в начале 2021 года ему «повезло» - штраф составил всего 1000 рублей – то второй раз наказание стало куда суровее.

Вторая попытка пройтись по магазину без маски была зафиксирована в конце июля. Мужчина отказался надеть средство защиты и ему выдали протокол о нарушении, предупредили о том, что информация попадет в суд. Во время заседания, учитывая, что это уже повторное нарушение, суд вынес вердикт – наказать штрафом в размере 15 000 рублей.

Напомним, что за отсутствие маски в общественном месте граждане будут наказаны штрафом в размере от 1 000 до 40 000 рублей.