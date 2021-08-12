Tele2 проведет онлайн-тур по Дивному порту на скорости 4G

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, продолжает цикл онлайн-туров на тему современной урбанистики. 12 августа зрителям в прямом эфире расскажут о проекте благоустройства набережной Енисея в городе-спутнике Красноярска – Дивногорске. Посмотреть трансляцию можно в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проекта «Искусство создавать город» архитектор Анастасия Шарыпова и проектировщик светового оформления Александр Август проведут экскурсию по обновленной набережной Енисея в Дивногорске и расскажут о ее благоустройстве: как разрабатывалась концепция «Дивного порта», с какими трудностями пришлось столкнуться и почему выбраны именно эти решения. Все желающие смогут задать экспертам вопросы.

Дивный порт, реконструированный в 2019 году, – одно из самых посещаемых мест Дивногорска. На набережной с небольшим сквером и уютным кафе на пирсе любят проводить время местные жители и гости города. Отсюда открывается живописный вид на Дивные горы – причудливые скалы, расположенные на противоположном, левом берегу реки, которые дали название городу.

Tele2 будет транслировать экскурсию в паблике «Проспект Мира» (начало в 19:00) на скорости 4G. Зрителям также покажут архивные материалы и съемки обновленного пространства с высоты. Онлайн-тур продлится полчаса. В качестве ведущей выступит Лейла Исаева.