26 сел и деревень Красноярского края и Хакасии получили бесплатный доступ в интернет от «Ростелекома»

Бесплатный интернет на скорости не менее 10 Мбит/с в этом году появился в 24 малых населенных пунктах Красноярского края и двух поселках Республики Хакасия. Для этого «Ростелеком» проложил 481 км волоконно-оптических линий связи. В двух поселениях Кежемского и Мотыгинского районов края — Ирба и Кирсантьево — установлена спутниковая связь. Интернет предоставляется по технологии Wi-Fi, радиус покрытия составляет 100 метров.

Мероприятия осуществляются в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации «Ростелеком» является единым оператором универсального обслуживания.

«География присутствия “Ростелекома” в регионе значительно расширяется. Только в этом году новые общественные Wi-Fi-точки появились в 14-ти районах края, а также в Орджоникидзевском районе Хакасии. Местные жители могут подключаться к интернету через ноутбук, смартфон или планшет, скорость передачи данных дает возможность пользоваться цифровыми сервисами, например, порталом госуслуг, социальными сетями, электронной почтой», — отметил заместитель технического директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Синтишевский.

До конца этого года бесплатные точки доступа к высокоскоростному интернету появятся еще в 33 населенных пунктах края с численностью населения от 250 до 500 человек. Специалисты «Ростелекома» проложат более 450 км оптоволокна, в восьми селах связь будет предоставлена по спутнику.

Всего за весь период реализации программы УЦН (с 2017 по 2021 год) красноярский «Ростелеком» организует 343 коллективные Wi-Fi-точки. В Тыве работы полностью завершены в 2020 году, в эксплуатацию введены 16 точек доступа. С учетом окончания работ в деревнях Кобяково и Подкамень Орджоникидзевского района все запланированные объекты в Хакасии — 38 точек доступа — также построены. Узнать адреса их расположения можно на сайте www.rt.ru в разделе «Универсальная услуга связи».