Под Красноярском мотоциклист без экипировки врезался в КАМАЗ и погиб

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жуткая авария произошла вечером 11 августа на Северном шоссе в Красноярске. Мотоциклист с пассажиром буквально влетел в КАМАЗ. Водитель погиб на месте, а его попутчик серьезно пострадал. Как сообщают в ГИБДД, оба были без защитной экипировки, но в шлемах.

ДТП произошло около 11 вечера, на улице Северное шоссе, 51/2. Мотоциклист на «Сузуки» на скорости врезался в КАМАЗ, который ехал в попутном с ним направлении. 36-летний водитель и его пассажир были без защитной экипировки, но оба в застегнутых шлемах. В итоге мотолюбитель скончался на месте от полученных травм, а пассажир серьезно пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверку по данному факту.

Госавтоинспекторы напоминают, что водитель обязан двигаться с такой скоростью, которая должна обеспечивать полный контроль транспортного средства. Также необходимо соблюдать безопасное расстояние до впереди идущего транспортного средства и быть готовым принять меры для торможения.

Водителям необходимо учитывать, что на территории Красноярска складываются неблагоприятные погодные условия и видимость значительно ограничена, поэтому нужно быть особо внимательными на дороге.

Мотоциклистам же не стоит забывать об использовании защитной экипировки во время движения. Зачастую они используют только мотошлем, которого бывает недостаточно.