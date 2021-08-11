Ливень заказывали? В Красноярске объявили штормовое предупреждение

В Красноярске объявили штормовое предупреждение Фото: Мария ЛЕНЦ

Поможет ли хороший ливень и сильный ветер расчистить небо над Красноярском от дыма лесных пожаров в Якутии? Горожане очень на это надеются – устали и от тяжелой дымки, и от того, что трудно дышать. Синоптики сообщали, что в четверг 12 августа ситуация может перемениться. А теперь и специалисты МЧС объявили: в центральных и южных районах Красноярского края 11 и 12 августа ожидаются сильные дожди, грозы, град (местами крупный) и сильный ветер с порывами до 15 – 20 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю рекомендует в такую погоду оставаться дома. А если необходимо выйти, держитесь подальше от больших деревьев, от рекламных щитов и строительных заборов. И будьте осторожны за рулем.

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