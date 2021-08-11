Власти Красноярска рассказали, когда восстановят подпорную стену в Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

После сильных осадков в Красноярске 6 августа в микрорайоне Солнечном обвалилась подпорная стена. Рухнула, подмяв по себя несколько автомобилей. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Эту стену возвели строители к моменту сдачи дома. Ее обрушение напугало жильцов, они опасаются, как это отразится на стенах многоэтажки?

По словам руководителя департамента городского хозяйства Алексея Фоминых, восстановление начнутся в ближайшее время. Работы будут выполняться на всей протяженности ранее существовавшей подпорной стены – 98 метров. Новая стена будет иметь конусный профиль и высоту 3 метра. Конструкция разместится на расстоянии 3-4 метра от старой. Это делается, чтобы сгладить крутой откос, сверху проложат геосетку и высадят газон, который предотвратит размывание. Водоотведение будет также на двух уровнях. По верху обустроят желоб, а через каждые 12 метров по верхней и по нижней части стены – дренажные отверстия, что обеспечит двойную степень контроля и защиты от размывов. По проекту вдоль дома предусмотрен пожарный проезд и место для парковки. Там выполнят дополнительное укрепление.

Остатки поврежденной конструкции уберут с помощью гидромолота и другой техники. Возвести новую подпорную конструкцию планируют за 1,5 месяца. Предварительная стоимость – 25-27 миллионов рублей. Средства возьмутся из резервного фонда городского бюджета.