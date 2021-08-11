«А шпиц-то ненастоящий»: жительницу Хакасии мошенники подловили на любви к животным

Жительницу Хакасии мошенники подловили на любви к животным Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница хакасской столицы стала жертвой мошенников, которые добрались до ее счета и обчистили его. 24-летняя девушка захотела приобрести себе декоративную собаку – шпица. В поисках потенциального питомца забрела на один из сайтов в интернете и нашла там подходящий вариант. Связалась с продавцом (или заводчиком – как он там себя обозначил), договорились о доставке животного.

Затем перешли к оплате. Продавец убедил покупательницу, что кругом полно мошенников. Поэтому сделка должна быть защищенной – через надежный интернет-ресурс. Сбросил наивной девушке ссылку, по которой она прошла, ввела там данные своей карты, следом пароль, который пришел ей на телефон в СМС. Ну, а дальше все понятно – мошенник получил доступ к личному кабинету потерпевшей и быстро снял с ее счета более 18 тысяч рублей.

Слишком поздно девушка сообразила, что ее обманули. Заявление в полицию написала, преступника ищут. Добавим, что ловить свои жертвы на сайтах купли продажи в интернете – такой же популярный способ у мошенников, как и звонки по телефону якобы из службы безопасности банка. А вообще вопрос: кто покупает домашнего питомца заочно, не увидев его вживую, не пообщавшись с ним?