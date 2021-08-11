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Здоровье11 августа 2021 11:32

457 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Оперштаб опубликовал статистику за 11 августа 2021 года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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457 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

457 человек заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 457 человек. За все время в регионе зафиксировано 96 128 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 498 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 81 963 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 708 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 667 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 244 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 509. Проведено тестов на коронавирус всего 3 355 548, из них за последние сутки 9 809, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Роспотребнадзор Красноярский край

Роспотребнадзор Красноярский край