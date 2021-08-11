В страшной аварии в Красноярском крае погибли два человека. Фото: пресс-служба ГИБДД по краю

В Рыбинском районе в страшной аварии погибли два человека. На месте работают эксперты ГИБДД, выясняют причины трагедии, которая произошла сегодня, 11 августа, на 1010 км трассы Р-255 «Сибирь». Назначен ряд экспертиз, которые должны помочь установить обстоятельства.

По предварительной информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе полиции, за рулем автомобиля «Ниссан Террано» находилась 58-летняя женщина-водитель. Вместе со своим 60-летним пассажиром она направлялась со стороны краевого центра в сторону Канска. По неустановленной пока причине, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «Хино Рейнджер».

Грузовик вынесло на обочину, его 52-летний водитель не пострадал. А вот пара из легковушки, к сожалению, скончалась от полученных травм на месте. Могла ли подвести ограниченная видимость, ведь над территорией края по-прежнему висит дым от лесных пожаров в Якутии? В целом причиной могла стать совокупность факторов, среди которых и погодные условия, и нарушение правил дорожного движения, и другие обстоятельства.