Красноярская краевая больница возвращается к плановой работе Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская краевая больница постепенно возвращается к плановому режиму работы. Когда наступает пик заболеваний коронавирусом, многие отделения больницы передают в «красную зону» для лечения ковидных пациентов. Затем, при уменьшении количества больных, поэтапно переводят их назад, по профилю.

Как рассказали в пресс-службе ККБ, первыми из «красной зоны» выходят отделения гинекологии, гнойно-септического центра с профильной реанимацией и челюстно-лицевой хирургии. К плановой работе также возвращаются отделения регионального ожогового центра. Сейчас проводятся необходимые мероприятия по уборке помещений, дезинфекции мебели, инвентаря и аппаратуры. По мере готовности отделения возобновят оказание плановой медицинской помощи жителям края.

Пациентов, госпитализация или плановые консультации которых были ранее отложены, по телефону оповестят о новых датах приёма сотрудники Контакт–центра консультативно-диагностической поликлиники ККБ. Добавим, что несмотря на противоэпидемические меры и ограничение плановой работы, оказание экстренной и неотложной медицинской помощи пациентам Красноярска и края не прекращалось.