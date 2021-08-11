В Красноярском крае зам. мэра объявил детсад «режимным объектом» и не пустил туда депутатов

Заместитель главы ЗАТО город Железногорск по социальным вопросам Евгений Карташов не пустил депутатов на приёмку детсада перед новым учебным годом, сославшись на то, что народные избранники в лице Гурия Двирного и Глеба Шелепова не указаны в постановлении мэрии, а значит не имеют права находиться на территории режимного объекта.

В Железногорске проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году проводит специальная комиссия, куда входят представители администрации и управления образования, сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, медики и санитарные врачи. Традиционно к работе комиссии подключались и депутаты городского Совета. В этом году лишить их такой возможности решил зам. мэра.

«В Совет депутатов пришёл официальный документ за подписью главы города с графиком проверок и адресами образовательных учреждений. Соответственно нас пригласили к участию в приемке», - рассказал депутат Глеб Шелепов. – Но действия Евгения Карташова продемонстрировали обратное – нас просто взяли и нагло отрезали от проверки. Очень странное поведение профильного зама. Может быть, ему есть что скрывать?».

По мнению депутата, детский сад, который они успели посмотреть до приезда чиновника, готов к новому учебному году. Народные избранники проверили, на каком уровне организована безопасность учреждения, как поддерживается чистота, посмотрели медицинский кабинет и другие помещения. Высказали несколько замечаний, но они вполне устранимы.

«Год был непростым для социальной сферы, в том числе для дошкольного образования. В течение года депутаты получали много жалоб на техническое оснащение и состояние помещений детских садов. Поэтому мы и хотели побывать в этих учреждениях, посмотреть, как в действительности обстоят дела», - добавил заместитель председателя Совета депутатов Гурий Двирный.

Конфликт между администрацией и Советом депутатов Железногорска длится несколько месяцев и, судя по описанному инциденту, набирает обороты. В июле на сессии депутаты рекомендовали главе ЗАТО расторгнуть трудовые отношения с Евгением Карташовым, так как он не справляется с возложенными на него обязанностями. (Об этом редакция «1line» готовит отдельный материал.) Теперь же последовала ответная реакция от самого чиновника. Насколько она правомерна, будет решать мэр города. Депутаты поставили его в известность о случившемся инциденте.