Tele2 первой в России стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым из российских операторов предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи. Возможность реализована на базе приложения «Госключ» и позволяет клиентам подключиться к сети оператора, не выходя из дома. Этот способ является одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года (1). «Госключ» будет использоваться не только в сфере связи–при этом именно сервис Tele2 запускает переход к удобному цифровому подписанию юридически значимых документов.

Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. Это быстро, удобно и безопасно – процедура занимает несколько минут и не требует от абонента похода в госучреждения или салоны оператора.При этом данные клиента надежно защищены – приложение «Госключ» работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Ранее клиенты могли активировать карты удаленно,пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы. Теперь у клиентов появилась новая возможность регистрации SIM-карт – через приложение «Госключ».

1 - Федеральный закон от 30.12.2020г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в “Федеральный закон о связи”».