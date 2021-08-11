Посетители красноярского спортзала устроили разборки с автоматом. Стоп-кадр видео

Подходит к своему логическому завершению история, которая произошла в декабре 2020 года в одном из красноярских спортивных залов. Тогда две группы мужчин, разгоряченных командной игрой, устроили разборки, что называется, с отягчающими. Если бы они просто поругались и разошлись – сейчас об этом никто бы и не вспомнил. Но одному из игроков пришло в голову продемонстрировать свое превосходство при помощи автомата. Он сбегал на парковку, достал из своей машины оружие и вернулся с ним зал. И там, угрожая сопернику, несколько раз ударил его.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, задержали 35-летнего подозреваемого в феврале этого года. Он пытался скрыться, обманув всех – купил билет на самолет до Новосибирска, а сам отправился туда на автомобиле. Но хитрость не удалась, мужчина был задержан. В полиции уточнили, что ему грозит до 7 лет лишения свободы. Дело уже передано в суд на рассмотрение.