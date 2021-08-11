В Красноярске загорелось здание телекомпании. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Красноярске, в Свердловском районе, с утра заметили густой дым. Тревожные звонки стали поступать на телефоны экстренных служб. В пресс-службе регионального МЧС пояснили, что возгорание произошло в здании телекомпании «Афонтово». Пожар начался в подвале – задымился и вспыхнул строительный мусор. Площадь возгорания – 20 квадратных метров.

Из здания самостоятельно эвакуировались 58 человек. И еще двух человек, которые не смогли покинуть помещение, вывели спасатели. На месте работали 11 единиц техники и 34 человека личного состава. По предварительным данным спустя час пожар был локализован.

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