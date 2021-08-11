Житель Шушенского выстрелил в отца из охотничьего ружья Фото: Мария ЛЕНЦ

Что стало причиной внезапной ссоры между отцом и сыном, которая завершилась кровопролитием, сейчас разбираются следователи регионального следкома. Трагедия произошла в деревне Козлово Шушенского района в минувший понедельник 9 августа.

Предварительную версию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 57-летний мужчина нанялся на отделочные работы к односельчанам. Около 11 часов дня в понедельник он занимался делом, находился на крыше дома, когда туда подъехал его 34-летний сын. Начался разговор, который перерос в ссору. У сына было охотничье ружье, из которого он трижды выстрелил в отца. Пожилой мужчина скончался на месте.

- Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировал представитель ведомства.