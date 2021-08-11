В Красноярске пустят трамваи до Солнечного и закупят еще одну партию новых троллейбусов

В Красноярске пустят трамваи до Солнечного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске построят новую трамвайную линию – до микрорайона Солнечного. Проектирование ветки начнется в следующем году, а строительство планируется в 2023 году. И еще для городского пассажирского автопарка приобретут 75 единиц нового электротранспорта – 25 трамваев и 50 троллейбусов, из них 30 на автономном ходу и 20 – обычных.

Такие планы обсудили депутаты Горсовета на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию. А в целом речь идет о выделении Красноярску субсидии в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в размере около 2,5 миллиардов рублей.

Обсудили народные избранники и перспективу ремонта трамвайных путей на правобережье, конкретно – обустройство так называемых бесшумных рельс. В частности на Красрабе. В планах такая работа начнется в 2022 году.

Добавим, что Красноярск уже получил 24 новых троллейбуса в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Часть из них были направлены на вновь организованный маршрут №6, соединивший левый и правые берега – от Железнодорожного вокзала по Коммунальному мосту до улицы Матросова. Это стало возможным благодаря автономному ходу современной техники. А в целом будет заменено 80% всего троллейбусного парка. Контракты будут заключены уже во второй половине сентября, а поступление ожидается в октябре.