Режим «черного неба» в Красноярске продлили еще на сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает Среднесибирское УГМС, режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать с 17:00 часов 10 августа по 19:00 часов 11 августа.

- На территории г. Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности 11 августа в Туруханском районе, в Эвенкийском МР, в центральных и южных районах сохранится мгла, в Эвенкийском МР, в центральных и южных районах ночью и утром туманы, ночью на западе центральных районов и днём в южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы, в Эвенкийском МР высокая пожарная опасность IV класса, - передают в ведомстве.

Напомним, что из-за едкого смога, дошедшего до Красноярска из-за якутский лесных пожаров на минувших выходных, 8 августа в городе ввели режим «черного неба» до 10 августа. Однако, задымление пока не рассеялось.