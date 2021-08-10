464 человека заразился коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 464 человек. За все время в регионе зафиксировано 95 671 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 500 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 91 465 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 27 человека. Общей сложности от болезни скончались 4 683 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 932 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 293 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 487. Проведено тестов на коронавирус всего 3 345 739, из них за последние сутки 2 326, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.