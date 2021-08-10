В Красноярском крае за полгода уничтожили почти 47 тонн фруктов и овощей

С начала 2021 года специалисты краевого Россельхознадзора выявили 137,8 тонн фруктов и овощей, зараженных вредителями. Всего «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» и Красноярский филиал «ВНИИКР» обнаружили четыре вида вредителей в 17 случаях:

- в 11 случаях в яблоках, грушах, сливах, персиках и других фруктах, привезенных из Киргизии и Узбекистана, обнаружена калифорнийская щитовка (84,4 тонны);

- в двух случаях в свежих персиках обнаружена восточная плодожорка (12,5 тонн);

- в еще двух случаях в помидорах найдена южноамериканская томатная моль (36,2 тонны);

- в абрикосах в двух случаях специалисты выявили персиковую плодожорку (4,7 тонны).

В итоге пришлось уничтожить овощей и фруктов на 46,6 тонн. Обезврежено – 6,8 тонн.

- При обнаружении калифорнийской щитовки на плодах (84,4 т) выпуск продукции разрешен, - добавили в Россельхознадзоре Красноярского края.