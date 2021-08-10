В Красноярском крае двое мужчин зверски расправились с ветераном труда из-за пары бутылок водки и 16 тысяч рублей

В Красноярском крае двое мужчин ограбили и зверски расправились с ветераном труда. Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Все случилось в ночь с 15 на 16 октября 2017 года. В Назаровском районе двое мужчин приехали к дому 85-летнего ветерана труда. Проникнув в дом, они избили мужчину, а затем задушили, после чего забрали все ценное и скрылись. Тело убитого нашли спустя сутки.

Как рассказали "КП-Красноярск" в пресс-службе СК, добычей злоумышленников стали вещи на 16 тысяч рублей и несколько бутылок водки, которые остались с поминок супруги.

В СК сообщают, что местные относились к погибшему с почтением. Рассказывали, что тот был бескорыстным человеком, который всегда готов прийти на помощь, поэтому страшное преступление повергло сельчан в шок. Найти же причастных к убийству быстро не удалось.

В итоге злодеев задержали в феврале 2021 года. Ими оказались двое мужчин 37 и 46 лет. Совершать преступления им было не в первой. Оба уже были судимы ранее. В отношении приятелей завели уголовные дела по статьям «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «убийство, сопряжённое с разбоем».

- Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.