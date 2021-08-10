В Красноярском крае за полгода смертность увеличилась на 16,2% Фото: Юлия КОВАЛЬ

За шесть месяцев 2021 года в Красноярском крае людей умерло больше, чем родилось, сообщает Красстат. Так, с января по июнь 2021 года на свет появилось 14 165 малышей, а умерли 20 397 человек.

- По сравнению с предыдущим годом рождаемость в крае возросла на 1,1 процента, смертность выросла на 16,2 процента, - констатируют эксперты ведомства.

При этом, по сравнению с показателем за январь-март 2021 года, показатель смертности в Красноярском крае снизился. Тогда он составлял 21,7%. Выросла и рождаемость, с января по март – рост составлял 0,3%. Подробнее здесь.

В Красстате добавляют, что за январь-июнь 2021 года в целом по России рождаемость снизилась на 0,4%, по регионам Сибирского Федерального округа – на 0,1%. Смертность по всей стране выросла на 16,2%, в целом по России – на 14,3%.

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