В Красноярском крае из-за нашествия медведей для туристов закрыли природный парк «Ергаки» Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе природного парка «Ергаки» сообщают, что на территории находиться опасно. Наблюдается массовая миграция медведей из-за снижения кормовой базы. Напомним, что за лето в Ергаках произошло уже две смертельные встречи медведей с людьми. В первой погиб подросток, во второй – турист из Москвы.

- Сохраняется повышенная опасность нападения, в связи с этим дирекция природного парка «Ергаки», настоятельно рекомендует туристам не вставать лагерем на ночёвки. Дирекция природного парка «Ергаки» настоятельно рекомендует всем, в том числе и коммерческим палаточным лагерям, прекратить деятельность с 15 августа 2021 года, - сообщает пресс-служба природного парка «Ергаки».

Доступным для туристов остается лишь один маршрут: однодневные выходы на экотропе по озеру Радужному – Висячему камню – озеру Кедровому – перевалу Художников.

Ограничения для туристов действуют до 1 ноября 2021 года.