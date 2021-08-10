Красноярская БСМП вернулась к доковидному режиму работы Фото: Мария ЛЕНЦ

Хирургическое отделение №3 вернулось к обычному режиму работы еще 9 августа. В нем лечатся пациенты с гнойными хирургическими заболеваниями, сообщают в минздраве Красноярского края.

- Несмотря на перепрофилирование отделений под лечение больных новой коронавирусной инфекцией, больница ни на один день не останавливала оказание экстренной и частично плановой медицинской помощи по всем имеющимся профилям, - передают в министерстве.

Число больных коронавирусом в базовом инфекционном госпитале продолжается снижаться. Работа по возобновлению оказания населению профильной медпомощи продолжается.

- На этой неделе запланировано открытие 1-го хирургического отделения, - добавили в минздраве.