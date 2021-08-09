На масштаб якутских пожаров могли повлиять древесные насекомые-вредители. Фото: Виктор Чавайн

Уже несколько лет в хвойных лесах Красноярского края и Якутии регистрируют очаги размножения шелкопряда сибирского. Личинки насекомых заселяют кроны деревьев и объедают хвою. Ослабленные растения быстро превращаются в сухостой занимающий сотни тысяч гектаров. Повреждённые деревья становятся идеальным топливом для пожаров. Усугубляют ситуацию жаркие и засушливые дни. За последние пару лет их было больше обычного, что и привело к аномальным темпам размножения шелкопряда.

По словам директора центра защиты леса Красноярского края, Владимира Солдатова, и пожары и эпидемия шелкопряда сибирского связаны с глобальным изменением климата.

- Дерево начинает ослабляться, у него меняется химический состав, оно становится вкусным, назовём так, для шелкопрядов. Подготавливаются маленькие сучки, маленькие хвоинки высохшие – они тоже служат источником для возникновения огня при грозовых разрядах даже без участия человека, сухие грозы могут привести к возгоранию, - поясняет Владимир Солдатов.