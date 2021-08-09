Компания En+ Group начала реконструкцию лыжного комплекса в Дивногорске

Цель программы «На лыжи!» - популяризация спорта в регионах. Фото предоставлено компанией

Компания En+ Group приступила к реконструкции лыжного комплекса на территории Дивногорского техникума лесных технологий в Красноярском крае. Благоустройство проводится в рамках проекта «На лыжи!», инициатором которого стал основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска. Планируется, что здесь проведут модернизацию беговых лыжных трасс, зоны старта, построят новые инфраструктурные объекты и проведут комплексное благоустройство территории базы. На эти цели направят около 30 млн рублей. Срок сдачи объекта – осень-зима 2021 года.

Так, например, предусмотрено расширение трасс длиной 3 и 5 км, организация ограждений и системы навигации. На лыжной трассе протяженностью 1 км будет уложено асфальтобетонное покрытие для велосипедных прогулок в теплое время года и оборудована новая система освещения. На площадке появится судейский штаб – двухэтажное здание, в котором разместятся медкабинет, мужская и женская раздевалки, душевые, комнаты хранения инвентаря и судейская.

- Цель программы «На лыжи!» - популяризация спорта в регионах. В прошлом году мы построили новую лыжную базу в Тулуне, в этом году, помимо Дивногорска, появится лыжная база в Нижнеудинске, - отметила заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина. – Программа работает с 2016 года, модернизация лыжной инфраструктуры — лишь одно из ее направлений. У нас большие планы по развитию лыжного спорта в городах, где присутствуют предприятия компании. Мы, как и прежде, будем оснащать лыжные базы первоклассным оборудованием, включая ратраки для подготовки трасс, продолжит работу наша программа частных стипендий для тренеров. Надеемся, в будущем году пандемия пойдет на спад, и мы сможем провести традиционное межрегиональное первенство «На лыжи!».

В 2021 году завершился пятый сезон проекта, в течение которого группа на регулярной основе передавала спортивный инвентарь и оборудование лыжным базам и спортивным школам в Ангарске, Тулуне, Дивногорске и Братске. В рамках этой программы ежегодно проводится одноименное первенство для молодых лыжников, спортивные праздники и другие мероприятия. В сезоне 2020/21 в отборочных этапах соревнований приняли участие более 500 человек. En+ Group также инвестирует в программы повышения квалификации тренеров, а с 2019 года проводит конкурс «Лучший лыжный тренер года», победители которого поощряются стипендиями в размере 90 тыс. рублей.