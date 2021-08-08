Житель Красноярска пришел на собеседование и обокрал работодателя Фото: Мария ЛЕНЦ

В полиции сообщают, что 24-летний парень решил устроиться на работу к бывшему начальнику. Молодой человек знал, что тот летом живет на даче в Свердловском районе и отправился к дому обсудить детали. Хозяина дачи юноша не застал, но и уходить не торопился.

Красноярец переночевал в чужом доме, а утром ушел, прихватив с собой ноутбук и электроинструменты на сумму 48 тысяч рублей. Шуруповерт и шлифовальную машинку он продал за 3,5 тысячи.

- В отношении мужчины следственным отделом № 6 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч. 3 ст. 158 «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в Свердловский районный суд г. Красноярска для рассмотрения по существу, - передают в МВД по Красноярскому краю.