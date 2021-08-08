В Хакасии после убийства семьи из 5 человек завели уголовное дело по статье «халатность» Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщает пресс-служба СК по краю, Федор Панов, убивший 5 человек в поселке Джирим 5 августа, отбывал срок по предыдущему убийству, в Туве. 10 февраля 2021 года он освободился и отправился на родину в Джирим.

Однако, по версии СК, местные полицейские не приняли достаточных мер профилактики по отношению к Панову. В итоге все закончилось массовым убийством. Так, СК по краю завели уголовное дело по статье «халатность» в отношении работников МВД по Ширинскому району Хакасии.

- По версии следствия должностными лицами ОМВД России по Ширинскому району при получении информации о прибытии на поднадзорную территорию ранее судимого 35-летнего жителя Ширинского района освободившегося 10 февраля 2021 года из мест лишения свободы в Республике Тыва, за которым установлен административный надзор сроком три года, меры к выявлению поднадзорного и проведению с ним профилактических мероприятий не приняты. Вследствие халатного бездействия должностных лиц ОМВД России по Ширинскому району повлекло наступление тяжких последствий в виде убийства семьи из пяти человек, - сообщают в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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