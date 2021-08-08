В Красноярске в ночном ДТП на пустой дороге погиб 27-летний байкер

Скриншот видео ЧП Красноярск

Как рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе ГИБДД, трагедия произошла минувшей ночью – в 2:45 часов у дома на Сурикова, 42 в центре города.

29-летний водитель «Мерседеса» на перекрестке при повороте не предоставил преимущество движения мотоциклисту на «Кавасаки». В итоге произошло столкновение. Водитель легковушки не пострадал, байкер же от удара скончался на месте происшествия.

Кадры смертельного ДТП запечатлела камера наблюдения. Видно, что и автомобиль, и мотоцикл двигались с не самой высокой скорость, а удар на первый взгляд казался несильным. Однако мотоциклист неудачно упал и погиб. Примечательно, что дорога была совершенно пуста.

В ГИБДД добавили, что погибший байкер был в шлеме, но без защитного костюма. Сейчас дорожные полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.

Госавтоинспекторы напоминают водителям о повышенной внимательности на перекрестках.