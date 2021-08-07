Огонь от лесных пожаров в Якутии приближается к нефтебазе. Фото: скриншот видео @info_da

В Якутии огонь от лесных пожаров подобрался к селу Сангар. Это опасно не только тем, что могут сгореть дома местных жителей, но и взрывом расположенной там нефтебазы компании «Саханефтегазсбыт», сообщили в региональном МЧС.

Стремительное увеличение площади возгорания связывают с сильным ветром. Сейчас, как сообщают в ведомстве, он сменил направление и дует в обратную сторону от опасного объекта.

Для предотвращения распространения огня вокруг нефтебазы проложили минерализованную полосу. Однако ее наличие не дает гарантии, что огонь не подберется ближе к населенному пункту. Возгорание тушат 40 человек и шесть единиц техники, в том числе — вертолет Ми-8.

Ранее пожары частично уничтожили село Бясь-Кюель: там повреждены 15 жилых домов и хозпостроек.