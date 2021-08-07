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Происшествия7 августа 2021 9:32

Пассажирский автобус загорелся в Красноярске

На улице Годенко в сторону улицы высотной образовалась пробка
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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Пассажирский автобус загорелся в Красноярске

Пассажирский автобус загорелся в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажирский автобус 43 маршрута загорелся в Красноярске. На месте уже работают пожарные.

Огонь вспыхнул в задней части автобуса. Людей из него эвакуировали.

ЧП стало причиной сильной пробки на улицы Годенко в сторону улицы Высотной

ЧП стало причиной сильной пробки на улицы Годенко в сторону улицы Высотной

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Сообщение поступило в начале второго дня по местному времени. Пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Пострадавших нет. Работы по проливке автобуса еще продолжаются. Задействована 1 единица техники и 5 человек личного состава, - рассказали «КП» в МЧС.

ЧП стало причиной сильной пробки на улицы Годенко в сторону улицы Высотной. Автолюбителям стоит учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Пассажирский автобус загорелся в Красноярске