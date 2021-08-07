Пассажирский автобус загорелся в Красноярске
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пассажирский автобус 43 маршрута загорелся в Красноярске. На месте уже работают пожарные.
Огонь вспыхнул в задней части автобуса. Людей из него эвакуировали.
ЧП стало причиной сильной пробки на улицы Годенко в сторону улицы Высотной
Фото: Мария ЛЕНЦ
- Сообщение поступило в начале второго дня по местному времени. Пассажиры эвакуировались самостоятельно до прибытия спасателей. Пострадавших нет. Работы по проливке автобуса еще продолжаются. Задействована 1 единица техники и 5 человек личного состава, - рассказали «КП» в МЧС.
ЧП стало причиной сильной пробки на улицы Годенко в сторону улицы Высотной. Автолюбителям стоит учесть эту информацию при планировании своего маршрута.