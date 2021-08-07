Желающую купить померанского шпица жительницу Красноярского края обманул мошенник Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Норильске будут судить мужчину, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, он получил деньги за продажу померанского шпица, но щенка так и не отправил покупательнице, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Норильчанка в 2019 году намеревалась купить себе собаку. Заводчиков померанских шпицев в родном городе она не нашла и поэтому принялась выбирать домашнего любимца через интернет в других городах. Наконец ей попался щенок мечты с хорошей родословной и она договорилась о сделке.

- «Продавец» указал, что щенок находится в Москве, и женщине необходимо внести предоплату в размере 30% от общей стоимости щенка, чтобы отправить собаку авиарейсом. Через несколько дней злоумышленник пояснил, что находится в аэропорту, и нужно внести оставшуюся часть денежных средств. Потерпевшая перечислила 26,7 тысяч рублей, но обещанного щенка так и не дождалась, а продавец перестал выходить на связь, - рассказали в краевом главке полиции.

Как оказалось, несуществующую собаку продал житель Ульяновской области, у которого за плечами уже был тюремный срок. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Материалы дела направлены в суд Норильска для рассмотрения по существу.