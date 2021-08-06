Видео допроса Федора Панова, убившего семью из 5 человек в Хакасии 5 августа, опубликовал СК

Убийство семьи из 5 человек, совершенное 5 августа в хакасском поселке Джирим, поразило всю страну. Оказалось, преступление совершил местный житель Федор Панов. Видео допроса Федора Панова, убившего семью из 5 человек в Хакасии 5 августа, опубликовал СК.

На кадрах Федор Панов, убивший семью из 5 человек, абсолютно спокоен и уверен в себе. Он тихим голосом рассказывает, как догнал у бани одну из своих жертв и зарезал. Поясняет каждое действие буднично, так, будто для него это ничего не значит.

Свою вину он полностью признает. Следователь его спросила: «зачем убил пятерых?». Федор Панов ответил так же буднично – «она мне изменила». И все.

Напомним, что СК уже предъявил Федору Панову обвинение в чудовищном преступлении. Ширинский суд уже взял его под арест.

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