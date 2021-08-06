Виталий Дроздов проверил, как идут благоустроительные работы во дворах Железнодорожного района Красноярска

Фото: Евгения Лобанова

В нашу жизнь уже прочно вошли красивые скверы, а новые современные общественные пространства успели стать визитной карточкой Красноярска. Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за прошедшие 4 года в Красноярске преобразилась 541 дворовая территория. Только в 2020 году стало на 62 больше таких уютных пространств.

Работы продолжаются и в 2021 году. Список дворов, которые благоустроят за счет средств из федерального, краевого и городского бюджетов утвержден общественной комиссией по развитию городской среды. Однако для получения финансирования, красноярцы должны не просто заявить о своем желании благоустроить свой двор. Одна из особенностей программы – софинансирование работ со стороны собственников.

Фото: Евгения Лобанова

Координатор программы «Формирование комфортной городской среды», депутат Законодательного собрания Красноярского края от «Единой России» Виталий Дроздов проинспектировал ход работ во дворе дома по адресу Маерчака, 42 в Железнодорожном районе Красноярска, где сейчас заканчивается благоустройство территории.

Фото: Евгения Лобанова

Жильцы дома совместно с УК «Меркурий» подготовили проект своего двора для конкурсного отбора. Так как подъезды 10-ти этажного дома выходят на обе стороны, было принято решение не оставлять ни одну из сторон без внимания. Работы начались в мае этого года и сейчас уже практически завершены.

- Самое главное, чтобы попасть в программу, нужно самим жителям проявить инициативу. Нужно договориться, определиться, что люди здесь хотят, подготовить документы, подать заявку, поучаствовать в конкурсном отборе и благоустроить свой двор. Пример такого двора мы видим здесь, почти все благоустройство закончено, остались лишь небольшие штрихи, которые подрядчик сделает и этот двор будет благоустроенный, удобный и красивый, - отметил Виталий Дроздов.

По мнению Дроздова, благоустройство не должно заканчиваться дворовой территорией, необходимо, чтобы все районы и город в целом были комфортными для проживания красноярцев.