Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн

Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Подача заявления займет несколько минут и не потребует явки в офис Пенсионного фонда России или в отделение банка.

Новый сервис доступен в мобильном приложении ВТБ Онлайн для владельцев гаджетов на платформе Android и iOS. Чтобы оформить назначение первой пенсии, клиенту достаточно зайти в приложение на своем смартфоне и оформить онлайн-заявку на назначение пенсии. Для этого необходимо выбрать раздел «Услуги», затем подраздел «Госуслуги», далее - «Получение пенсии» и «Оформление пенсии впервые».

Банк направляет это заявление в онлайн-режиме в Пенсионный фонд РФ. После решения ведомства необходимо выбрать счет для получения пенсии через сервис «Получение пенсии на карту ВТБ» в том же разделе. Все пенсионные выплаты ежемесячно зачисляются на выбранный клиентом счет. Для оформления заявления будущему пенсионеру необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг: ее также при необходимости можно подтвердить с помощью ВТБ Онлайн.

Сегодня пенсионерам, которые обслуживаются в ВТБ, доступны специальные продукты. В частности банк начисляет проценты на остаток по текущему. Кроме того, все представители старшего поколения могут воспользоваться специальным вкладом.

Оформить заявление на получение пенсии на карту ВТБ также можно с помощью сотрудников в офисах банка или в интернет-банке: последним вариантом с момента запуска воспользовалось уже порядка 1 тыс. клиентов.